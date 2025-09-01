Трое мужчин избили полицейского в штатском у ТЦ «Глобус» в подмосковном Щелкове

Сотрудник полиции в гражданской одежде заметил, как трое мужчин что-то на повышенных тонах требуют от охранника торгового центра (ТЦ) «Глобус» в подмосковном Щелкове, затем подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, и был избит. Момент происшествия попал на видео, пишет Mash .

На опубликованных кадрах запечатлен момент драки. Видно, как неизвестные нападали на полицейского в штатском. Сотрудник МВД успел достать травматический пистолет и сделал пару выстрелов, после этого злоумышленники начали избивать его втроем. Полицейский старался сгруппироваться и прикрыть голову.

Позднее выяснилось, что полицейский в штатском подошел к конфликтующим с целью предупредить конфликт и успел показать служебное удостоверение, но это не уберегло его от агрессии уже в свою сторону.

В настоящее время один из злоумышленников задержан. Он является гражданином Таджикистана, с которым уже работают компетентные специалисты.

О судьбе двух других агрессоров пока ничего неизвестно.