В Саратове увеличилось число погибших при взрыве в многоэтажке

Число погибших при взрыве в многоэтажке на улице Блинова в Саратове увеличилось до четырех. Еще одно тело нашли под завалами, сообщает SHOT .

Таким образом, по последним данным, в результате ЧП на Блинова четыре человека погибли и пятеро пострадали. Предварительная причина взрыва в жилом доме — хлопок газа, сообщало МЧС России.

Одним из погибших оказался малолетний мальчик — это первая жертва, которую нашли спасатели. Mash писал, что ребенок погиб из-за трагичной случайности — он даже не находился в здании в момент взрыва, а гулял с мамой на улице. По данным издания, за мгновения до ЧП малыш отбежал от мамы и оказался прямо на том месте, куда упала часть здания.

Между тем Baza утверждает, что в Саратове жаловались на оголенные трубы на Блинова за 2 часа до того, как на этой улице произошел взрыв.