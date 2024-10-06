В Саратове неизвестный зарезал женщину в салоне сотовой связи и сбежал
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В Саратове неизвестный мужчина напал с ножом на 27-летнюю женщину в одном из салонов сотовой связи. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте, сообщает Mk.ru.
Трагедия произошла в воскресенье в торговой точке на проспекте Строителей. По предварительной информации, мужчина с ножом напал и зарезал женщину. Затем нападавший скрылся с места убийства.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося, а также устанавливают личность подозреваемого.
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