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В Саратове неизвестный зарезал женщину в салоне сотовой связи и сбежал

В Саратове неизвестный мужчина напал с ножом на 27-летнюю женщину в одном из салонов сотовой связи. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте, сообщает Mk.ru .

Трагедия произошла в воскресенье в торговой точке на проспекте Строителей. По предварительной информации, мужчина с ножом напал и зарезал женщину. Затем нападавший скрылся с места убийства.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося, а также устанавливают личность подозреваемого.

Ранее в Алтайском крае 37-летний мужчина набросился и изрезал ножницами собственную мать, которая упрекала сына в пристрастии к алкоголю.