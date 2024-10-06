В Алтайском крае мужчина изрезал ножницами свою мать за упреки в пьянстве

SHOT: в Барнауле мужчина напал с ножницами на мать за упреки в пьянстве

В Алтайском крае 37-летний мужчина набросился и изрезал ножницами собственную мать, которая упрекала сына в пристрастии к алкогольным напиткам, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Барнауле. 59-летняя женщина приехала навестить сына и своих внучек. Однако семейная встреча переросла в конфликт, когда мать начала упрекать Ивана в пьянстве. Мужчина не совладал с нервами, схватил ножницы и набросился на мать, нанеся ей более 5 ударов в шею, и два в спину.

Истекающая кровью женщина не смогла самостоятельно выйти из дома и через окно попросила прохожих вызвать скорую помощь и сотрудников полиции. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую с колото-резаными ранами шеи и затылка.

Правоохранительные органы задержали нападавшего. В ходе допроса Иван создался в совершенном преступлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в тюменском магазине мужчина несколько раз ударил по голове мать погибшего в зоне СВО военнослужащего. Неадеквату не понравилось, что женщина вошла в помещение с собакой.