SHOT: житель Тюмени избил пожилую мать участника спецоперации

В тюменском магазине мужчина несколько раз ударил по голове мать умершего в зоне спецоперации солдата ВС РФ. Агрессору не понравилось, что женщина вошла в помещение с домашним питомцем — собакой, сообщает SHOT .

Когда мать погибшего на СВО солдата зашла в магазин, продавцы были не против. Однако на кассе с несколькими бутылками крепкого алкоголя стоял мужчина. От него пахло спиртом.

Увидев собаку, мужчина начал буянить и кричать. Его не устроило, что животное зашло в помещение.

Затем агрессор подождал женщину с собакой у выхода. Когда они вышли, то мужчина начал бить сначала питомца, а потом его владелицу.

Женщина зафиксировала полученные повреждения у доктора, а затем написала заявление в полицию. Пенсионерка просит найти напавшего и привлечь к ответственности за нанесенные ушибы.

До этого женщина лишилась сына. Он служил в зоне спецоперации в звании старший лейтенант.

Ранее в Ульяновске неизвестный избил бабушку. Она продавала цветы у магазина.