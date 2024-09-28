В Ульяновске неизвестный избил бабушку, продающую цветы около магазина

сегодня в 15:34

SHOT: мужчина напал на пенсионерку рядом с магазином в Ульяновске

Неизвестный мужчина напал на пенсионерку, которая продавала цветы около одного из магазинов в Ульяновске. Сотрудники полиции ищут неадеквата, сообщает SHOT .

Инцидент произошел у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ.

На опубликованных кадрах видно, как пожилая женщина сидит на стуле у магазина и продает букеты цветов. Затем к ней подходит мужчина и трижды наносит удары кулаком по лицу пожилой женщине. Беспомощная бабушка лишь прикрыла лицо рукой.

Пострадавшую зовут Валентина, ей 69 лет. Помимо пенсии зарабатывает на жизнь продажей цветов на улице.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают нападавшего и выясняют мотивы агрессивного поведения. По словам местных жителей, избить пенсионерку мог ее сын.