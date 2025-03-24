В Самаре двое полицейских обчистили склад с вейпами на 20 млн руб

Baza: в Самаре полицейские похитили со склада электронные сигареты на 20 млн

В Самаре двое сотрудников полиции в масках проникли на склад, где хранились конфискованные одноразовые электронные сигареты и жидкости к ним, и похитили табачной продукцией на 20 млн рублей, сообщает Baza .

В марте сотрудники самарского управления по борьбе с экономическими преступлениями провели операцию по выявлению нелегальной торговли табачной продукцией. Они изъяли электронные сигареты и жидкости к ним на общую сумму 80 млн рублей.

Конфискат отправили на склад, охраняли его сами правоохранители. Однако 16 марта они уехали отмечать день сотрудника экономической безопасности. В этот же день на склад проникли двое сотрудников полиции города Кинель.

Оперативник Андрей К. и сотрудник ГИБДД надели маски и обчистили склад с вейпами на 20 млн рублей. Сотрудника ГИБДД задержали первым. Он признался, что был только водителем.

Оперативник попытался скрыться и был объявлен в розыск. Вскоре его тоже задержали. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере и о превышении должностных полномочий. Фигурантам уже избрали меру пресечения — сотруднику ГИБДД назначили подписку о невыезде, а оперативника арестовали.

Ранее сотрудника полиции в Москве уволили за рэп с матами и пропагандой наркотиков. Он публиковал в интернете свои композиции.