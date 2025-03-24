Сотрудника полиции в Москве уволили за рэп с матами и пропагандой наркотиков
Столичного сотрудника правоохранительных органов уволили со службы в МВД. Он выкладывал в Сеть рэп с матами собственного сочинения, сообщает РИА Новости.
Полицейский публиковал в интернете свои композиции. В них были матерные слова, а также пропаганда запрещенных веществ.
Песни экс-полицейского заметили коллеги. Одним из самых противоречивых треков рэпера-правоохранителя стала песня «МВД — не мое».
При этом мужчина пытался спорить свое увольнение через суд, но у него ничего не вышло.
Ранее сообщалось, что каждый второй участковый со стажем более 10 лет уволился из полиции в России.