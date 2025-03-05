Каждый второй участковый со стажем более 10 лет уволился из полиции в РФ
Колокольцев: состав полицейских-участковых практически полностью обновился
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что за прошедший год уволился каждый второй участковый уполномоченный полиции со стажем более 10 лет, сообщает «Царьград».
По словам Колокольцева, за последний год состав сотрудников участковых служб полиции практически полностью обновился.
Глава МВД отметил, что работа участкового очень важна и требует от сотрудника глубокого погружения — хорошего знания своей территории и активного общения с населением.
Ранее в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники ОМВД России по Талдомскому городскому округу Московской области встретились со студентами, которые планируют продолжить свое обучение в системе МВД и поступить на службу в полицию.