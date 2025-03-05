Каждый второй участковый со стажем более 10 лет уволился из полиции в РФ

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что за прошедший год уволился каждый второй участковый уполномоченный полиции со стажем более 10 лет, сообщает «Царьград» .

По словам Колокольцева, за последний год состав сотрудников участковых служб полиции практически полностью обновился.

Глава МВД отметил, что работа участкового очень важна и требует от сотрудника глубокого погружения — хорошего знания своей территории и активного общения с населением.

Ранее в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники ОМВД России по Талдомскому городскому округу Московской области встретились со студентами, которые планируют продолжить свое обучение в системе МВД и поступить на службу в полицию.