Сотрудники полиции рассказали студентам Талдома о своей профессии

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники ОМВД России по Талдомскому г. о. встретились с молодыми людьми, которые планируют продолжить свое обучение в системе МВД, а также поступить на службу в полицию, сообщает пресс-служба администрации округа.

В начале встречи инспектор по воспитательной работе ОМВД младший лейтенант полиции Екатерина Басова рассказала присутствующим об условиях трудоустройства в органы внутренних дел, о существующих социальных гарантиях для полицейских и уровне заработной платы. Кроме этого сотрудник полиции довела информацию о возможности получения высшего образования и дальнейшего карьерного роста.

В ходе мероприятия гости пообщались с руководителями экспертно-криминалистического отделения и службы участковых уполномоченных полиции, которые рассказали о специфике работы. Кроме этого встретились с недавними выпускниками Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, которые приступили к выполнению возложенных на них задач в подразделении уголовного розыска ОМВД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.