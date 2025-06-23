В Самаре десятки обманутых покупателей дежурят у автосалона

В Самаре десятки обманутых граждан дежурят у автосалона, который кинул их при покупке автомобилей. Некоторым выдали неисправные машины, а кому-то так и вовсе не выдали авто после внесенного аванса, сообщает Baza .

В 2023 году вернувшийся из зоны СВО супруг Юлии решил купить автомобиль в салоне Jac Motors по выгодной цене для военнослужащих. Однако при оформлении возникли проблемы: стоимость машины оказалась выше заявленной, а сотрудники убедили подписать договор на дополнительную услугу на обслуживание авто за 350 тыс. рублей, включенную в кредит. Юлия хотела отказаться, но ей пригрозили штрафом 50% от стоимости авто. В итоге семья провела в салоне около 10 часов и поняла, что их обманули.

В ходе разбирательств женщина нашла еще минимум 18 пострадавших от действий сотрудников автосалона. Всех граждан обманывали по одной схеме. Сначала клиентов привлекала низкая цена и им тут же предлагали оформить сделку и внести задаток.

Однако после подписания договора выяснялось, что автомобиль можно купить только в кредит на 7 лет и с обязательными дополнительными услугами. При расторжении договора покупатель должен выплатить до половины стоимости выбранной машины.

Под давлением люди соглашались на невыгодные кредиты. Некоторые из них вносили залог и получали непригодным для эксплуатации автомобили, а другие вообще не получили обещанные машины.

Автосалон неоднократно менял название и работал под различными юрлицами. В разные периоды времени компания была известна как ООО «Титан», ООО «Фиеста», ООО «КарПрофАссистант», «Волга авто», «Поволжье автотрейд». В настоящее время, согласно документам, салон носит название ДЦ «Волжский» или ООО «Эксклюзив». Все это время салон находился по одному адресу: Московское шоссе, дом № 270.

В настоящее время автосалон закрыт «по техническим причинам». Сотрудники вывезли из офиса технику и машины. Обманутые покупатели объединились и начали дежурить у автосалона. Некоторые граждане уже выиграли дело в суде, однако деньги им никто не вернул.