В Румынии молния попала в двух мужчин, один погиб

В двух мужчин в румынском уезде Караш-Северин попала молния, один из них умер, второй был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24.

«Мужчина из Карансебеша погиб в пятницу после удара молнии в Пятра-Турнулуй», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, молодые люди в возрасте 25 и 26 лет находились на прогулке, когда их застала гроза. Они хотели укрыться, но их настигла молния. В итоге от удара молнии погиб 26-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что минимум 45 человек погибли из-за грозовых ливней с градом, шквалистого ветра и ударов молний в индийском штате Уттар-Прадеш.