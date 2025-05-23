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Times of India: 45 человек погибли в результате грозовых ливней в Уттар-Прадеше

Минимум 45 человек погибли из-за грозовых ливней с градом, шквалистого ветра и ударов молний в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Times of India.

Непогода затронула 13 округов Уттар-Прадеша. Дожди нанесли огромный урон населенным пунктам в сельской местности, а также инфраструктуре.

Правительство Уттар-Прадеша сообщило, что окажет финансовую поддержку тем, кто пострадал.

По информации Метеобюро Индии, сильные дожди на севере и в иных регионах Индии ожидаются до завершения недели. В некоторых округах западного штата Махараштра объявили «оранжевый» и «красный» уровни погодной опасности. Там прогнозируют сильный ветер, скорость которого 60 км/ч.