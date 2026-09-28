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В РУДН опровергли информацию об эвакуации из-за минирования

Эвакуация в Российском университете дружбы народов (РУДН) проводилась не из-за сообщений о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В университете проводятся тренировочные эвакуации общежитий и учебных корпусов. Поэтому студентов и сотрудников вывели из нескольких корпусов.

Информация о том, что эвакуация проводится из-за сообщений о минировании, не соответствует действительности, добавили в РУДН.

В понедельник днем людей вывели из двух корпусов РУДН — гуманитарных наук и Института русского языка. По словам очевидцев, в зданиях сработала пожарная сигнализация.

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