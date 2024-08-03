В Ростовской области уничтожили 55 украинских беспилотников
ПВО сбила 55 украинских беспилотников над Ростовской областью
Система ПВО сбила 55 украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев.
«Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
В результате атак ВСУ жертв и пострадавших нет. Последствия ударов ликвидируют службы экстренного реагирования, уточнил Голубев.
Ранее губернатор сообщал о пожарах на складах в регионе.