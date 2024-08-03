В Ростовской области уничтожили 55 украинских беспилотников

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ПВО сбила 55 украинских беспилотников над Ростовской областью

Система ПВО сбила 55 украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В результате атак ВСУ жертв и пострадавших нет. Последствия ударов ликвидируют службы экстренного реагирования, уточнил Голубев.

Ранее губернатор сообщал о пожарах на складах в регионе.