Голубев: склады повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую область

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Беспилотники ВСУ в Ростовской области поразили складские объекты

Беспилотники ВСУ поразили складские объекты в Каменском и Морозовском районах Ростовской области, заявил губернатор Василий Голубев.

«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовский районах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Спасатели ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется, уточнил губернатор.

Ранее Голубев сообщал об отражении атаки БПЛА на регион.