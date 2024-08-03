Голубев: склады повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую область
Беспилотники ВСУ в Ростовской области поразили складские объекты
Беспилотники ВСУ поразили складские объекты в Каменском и Морозовском районах Ростовской области, заявил губернатор Василий Голубев.
«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовский районах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Спасатели ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется, уточнил губернатор.
Ранее Голубев сообщал об отражении атаки БПЛА на регион.