В российских зоопарках неизвестные воруют молодых кенгуру

С начала текущей недели из российских зоопарков украли трех молодых кенгуру. Сотрудники опасаются, что работает банда похитителей экзотических животных, сообщает Mash .

Кражи детенышей кенгуру произошли в 500 км друг от друга. Первый малыш исчез 28 сентября в зоопарке Ярославля. Именно в день кражи из-за технических неполадок не работали камеры видеонаблюдения. Администрация зоопарка обратилась в полицию.

Еще двух шестимесячных детенышей кенгуру похитили 30 сентября из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что малышей могли украсть с целью перепродажи в частный зоопарк. Оба случая объединены в одно производство.

В июле группа молодых людей украла настоящего верблюда из гастролирующего цирка-шапито в Нефтекамске. Парни погуляли с экзотическим животным по улицам города и вернули.