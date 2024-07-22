«Это перебор»: в Нефтекамске местные жители украли верблюда из цирка-шапито

В Нефтекамске группа молодых людей украла настоящего верблюда из гастролирующего цирка-шапито. Парни погуляли с экзотическим животным по улицам города и вернули, сообщает Baza .

Инцидент произошел накануне после последнего выступления цирка в городе. Артисты цирка-шапито «Круиз» отметили успешное завершение выступлений и заснули. Однако у верблюда по кличке Аксель вечер оказаться богат на приключения.

Несколько парней украли животное с территории цирка и отправились гулять с ним по улицам Нефтекамска. На опубликованных кадрах видно, что ребята развлекаются, но осознают ответственность. Автор ролика в нецензурной форме говорит, что это «перебор и завтра они будут отвечать за свой поступок».

Директор цирка узнал о похищении верблюда лишь из соцсетей, так как утром Аксель был на месте в целости и сохранности. На парней написали заявление в полицию.