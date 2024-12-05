В России за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников

Происшествия

Минувшей ночью над тремя регионами РФ сбили 16 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. 14 беспилотников ликвидировали над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Таким образом, российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Ранее три дрона-камикадзе ВСУ попытались атаковать аэродром Дягилево в Рязани. Их сбили. Самолеты вовремя убрали в безопасное место.