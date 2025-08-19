В России у самолета отвалилось колесо прямо в небе

SHOT: у самолета отвалилось колесо во время полета в Ульяновской области

В Ульяновской области у учебного самолета Diamond DA42 отпало колесо во время тренировочного полета. На борту авиалайнера находятся два человека — инструктор и курсант местного училища гражданской авиации, сообщает SHOT .

По данным канала, у летевшего самолета отпало колесо, находившееся на передней опоре. Сейчас Diamond DA42 кружит в небе и вырабатывает топило у поселка Красный Гуляй в Ульяновской области, готовясь к посадке.

Прочие подробности выясняются.

Ранее в Амурской области произошла авиакатастрофа с самолетом Ан-24, в результате которой погибли 48 человек. Предварительная причина крушения пассажирского авиалайнера — некачественная оценка высоты, из-за чего пилоты могли лететь на 600 метров ниже, чем нужно.