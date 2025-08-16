В Рязанской области спасли еще одного человека из-под завалов

Кинологический расчет МЧС России обнаружил под завалами еще одного живого человека в Рязанской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Это уже третий спасенный за время проведения аварийно-спасательных работ. Число погибших продолжает расти — спасатели извлекли тела еще четырех человек.

По последним уточненным данным, в результате происшествия пострадали 129 человек, из которых 9 погибли. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются в круглосуточном режиме. Все службы экстренного реагирования задействованы в ликвидации последствий ЧП.

На предприятии в Шиловском районе Рязанской области случилось возгорание в производственном цехе.