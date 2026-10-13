Соединенные Штаты обладают всеми ресурсами для быстрой смены руководства на Украине. Об этом кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказался на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости переизбрания украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

По мнению журналиста, смена действующего режима в Киеве представляет собой элементарную задачу для американских спецслужб. С ней мог бы справиться даже начинающий сотрудник.

Аналитик подчеркнул, что Зеленский совершил серьезный просчет, публично охарактеризовав Трампа как слабого политика. После этого из Вашингтона прозвучали недвусмысленные сигналы о смене курса.

Несколько дней назад глава Белого дома вновь указал на необходимость проведения выборов на Украине. Он отметил, что стране требуется новый руководитель, способный выйти на соглашение с Москвой.

Американский лидер уже обращался к этой риторике ранее, охарактеризовав главу киевского режима в феврале 2025 года как диктатора, правящего без выборов. Официальный пятилетний срок президентских полномочий Зеленского завершился 20 мая 2024 года. Однако электоральные процедуры были отменены из-за действия военного положения и режима всеобщей мобилизации.

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