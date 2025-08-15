Губернатор Малков: более 100 человек пострадали при взрыве на заводе «Эластик» Происшествия сегодня в 15:28 Фото - © Медиасток.рф

На предприятии в Шиловском районе Рязанской области случилось возгорание в производственном цехе. Погибли 5 человек, более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Людям оказывают помощь. Малков поручил главе муниципалитета ввести ЧС муниципального уровня. Сформирован штаб по устранению чрезвычайной ситуации. На месте работают сотрудники ведомств и оперативных служб. На заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области взорвался порох, после чего начался пожар. Более 100 человек эвакуировали.