В Риме арестовали украинского «человека-дерево», нападавшего на людей

47-летний украинец, которого назвали «человеком-дерево», длительное время терроризировал жителей Рима, нападая на них по вечерам. Его арестовали, сообщает РИА Новости .

Мужчину несколько раз задерживали за различные нарушения. Так, в 2024 году он надел на себя тряпки, ветки и обломки пластика, после чего вооружился палкой и напал на женщину и ее девятилетнюю дочь, угрожая расправиться с ними.

Через месяц после этого он повредил несколько машин. А когда его попытались остановить полицейские, украинец набросился на них с бутылкой. Еще спустя время он напал на двух женщин, ударив их жердью.

Мужчину прозвали «человеком-дерево». Несмотря на задержания и запреты, неадекват продолжал терроризировать местных жителей. Те с опаской ходили по улицам, боясь встретиться с мужчиной.

В результате судебные власти Рима приняли в отношении украинца специальные меры. Отныне мужчине запретили находиться в городе под угрозой ареста. При этом известно, что в прошлом мужчину уже осуждали за причинение вреда здоровью.

Ранее пять активистов были задержаны на Украине за призыв к уклонению от службы. Они агитировали создавать нелегальные объединения среди солдат для массового неповиновения командованию.