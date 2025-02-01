Пять активистов задержаны на Украине за призыв к уклонению от службы

Пять участников движения «Рабочий фронт Украины» призывали местных жителей к отказу служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), за что в итоге были задержаны, об этом сообщила украинская служба безопасности (СБУ), пишет РИА Новости .

По информации спецслужбы, задержанные агитировали создавать нелегальные объединения среди солдат для массового неповиновения командованию.

Организаторы подпольных комитетов не только подталкивали действующих бойцов ВСУ к неисполнению приказов, но и вели активную пропаганду среди призывников. Их деятельность была направлена на срыв мобилизации и побуждение военных к самовольному оставлению части. Служба безопасности Украины пресекла эти противоправные действия, задержав зачинщиков антивоенной кампании.

В нескольких регионах Украины правоохранительные органы задержали группу молодых людей 20-32 лет. Местные жители из Харьковской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей были уличены в антимобилизационной деятельности. Сообщается, что они организовали масштабную кампанию по распространению агитационных материалов, призывающих население саботировать призыв в армию.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что украинцы не хотят воевать за президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек еще весной 2024 года.