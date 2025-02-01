Пять активистов задержаны на Украине за призыв к уклонению от службы
Фото - © President.gov.ua
Пять участников движения «Рабочий фронт Украины» призывали местных жителей к отказу служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), за что в итоге были задержаны, об этом сообщила украинская служба безопасности (СБУ), пишет РИА Новости.
По информации спецслужбы, задержанные агитировали создавать нелегальные объединения среди солдат для массового неповиновения командованию.
Организаторы подпольных комитетов не только подталкивали действующих бойцов ВСУ к неисполнению приказов, но и вели активную пропаганду среди призывников. Их деятельность была направлена на срыв мобилизации и побуждение военных к самовольному оставлению части. Служба безопасности Украины пресекла эти противоправные действия, задержав зачинщиков антивоенной кампании.
В нескольких регионах Украины правоохранительные органы задержали группу молодых людей 20-32 лет. Местные жители из Харьковской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей были уличены в антимобилизационной деятельности. Сообщается, что они организовали масштабную кампанию по распространению агитационных материалов, призывающих население саботировать призыв в армию.
Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что украинцы не хотят воевать за президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек еще весной 2024 года.