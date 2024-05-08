сегодня в 08:23

В результате взрывов в 5 областях Украины повреждены энергообъекты

Объекты генерации и передачи электроэнергии получили повреждения в 5 областях Украины из-за взрывов, сообщает РИА Новости.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что объекты были повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Энергетики уже ликвидируют последствия.

Помимо этого, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» рассказала о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части страны.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы раздались в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а еще в Кременчуге Полтавской области.