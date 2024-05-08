Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Российские военные наносят удары по целям на Украине
Украинские ресурсы сообщают об объявленной воздушной тревоге на всей территории страны, пишет РИА Новости.
О воздушной опасности свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, уточняет агентство.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что запущены «Калибры» из Чёрного моря в сторону Николаевской области.
Ракетоносцы Ту-95мс ВКС РФ также совершили пуски ракет.
В небе над Украиной летят к целям ударные беспилотники, утверждают авторы канала.