Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Российские военные наносят удары по целям на Украине

Украинские ресурсы сообщают об объявленной воздушной тревоге на всей территории страны, пишет РИА Новости .

О воздушной опасности свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, уточняет агентство.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что запущены «Калибры» из Чёрного моря в сторону Николаевской области.

Ракетоносцы Ту-95мс ВКС РФ также совершили пуски ракет.

В небе над Украиной летят к целям ударные беспилотники, утверждают авторы канала.