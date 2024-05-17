Мужчина погиб в результате атаки ВСУ села новая Наумовка

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Мужчина погиб в результате атаки, совершенной украинскими военными по селу Новая Наумовка, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

Как стало известно, двое мирных жителей приехали в село копать огород. Однако они не должны были там находиться из-за угроз атаки.

В результате атаки, совершенной с помощью дрона-камикадзе, мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия.

Второй мирный житель получил ранение и самостоятельно доехал до ЦРБ, где врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение он пройдет в областной клинической больнице.

Губернатор Белгородской области отметил, что на территории Белгородской области введен режим ЧС. В населенные пункты приезжать нельзя. Людям следует выбирать между собственной безопасностью и огородом.

Система ПВО сбила еще несколько воздушных целей на подлете к городу.

В результате произошедшего пострадали два человека. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Еще один мужчина получил осколочное ранение лобной области.

Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В городе Белгороде фрагментом снаряда пробиты кровля, перекрытие техэтажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома.

В Белгородском районе средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в двух поселка были повреждены четыре два частных жилых домовладения. Там были выбиты окна, пробиты кровли, повреждены фасады и стены. Также повреждены 4 автомобиля.

В селе Таврово различные повреждения выявлены еще в 12 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками посечены шесть автомобилей.