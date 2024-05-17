Дмитрий Мособлдумы Дениско обсудил с многодетными семьями Люберец меры поддержки

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско в рамках партпроекта «Крепкая семья» провел встречу с многодетными семьями из городского округа Люберцы, обсудил с ними меры поддержки. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«С начальником окружного управления соцразвития, муниципальным куратором партпроекта «Крепкая семья» Викторией Балаховской и администрацией муниципалитета организовали встречу с многодетными семьями. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций. Обсудили с ними меры поддержки семей. Общественники предложили открыть единый центр помощи многодетным семьям», — сказал Дениско.

Он подчеркнул, что на встрече также обсудили вопросы, связанные с льготами в парках, в транспорте и оплатой санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов. На большинство из них были получены ответы, а остальные взяли в работу.

Партийный проект «Крепкая семья» призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.