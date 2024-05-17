«Ночь музеев» пройдет в Музейно-выставочном комплексе Люберец 18 мая

18 мая в Музейно-выставочном комплексе (МВК) Люберец пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Тема этого года, объявленного Годом семьи, — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Реликвии каждой семьи бесценны. Они позволяют прикоснуться к истории, традициям, почувствовать близость поколений, их неразрывную связь», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Посетителей МВК будет ждать разнообразная программа.

Открытие художественных выставок, показ моно-спектакля музыкального театра «Альтернатива» «Мой Есенин», кинопоказы, просмотр фильмов в очках виртуальной реальности, экскурсии «Космические собаки», «Искусство владения веером» и др., творческие мастер-классы.

Начало экскурсионных и тематических программ — в 14:00. Вход свободный.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.