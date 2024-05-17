В Люберцах в 2,5 раза возросло число гистологических исследований

С начала года в Люберецкой областной больнице проведено 4 тыс. исследований удаленных при операциях тканей и органов. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Нам удалось увеличить объемы исследований благодаря поставкам нового оборудования Минздравом Московской области и внедрения в работу новой автоматизированной системы изготовления препаратов. Такие исследования помогают врачам поставить точные диагнозы и определить ход дальнейшего лечения», — поясняет заведующая патологоанатомическим отделением Люберецкой областной больницы Карина Агапова.

Все, что хирург удаляет у пациента во время операции, подлежит обязательной диагностике. Но чтобы рассмотреть структуру клетки операционный и биопсийный материал предварительно окрашивают специальными гистологическими красителями в условиях лаборатории, так как сами по себе ткани нашего организма бесцветные.

Объемы работы для сотрудников патологоанатомического отделения: шести врачей и такого же количества лаборантов, колоссальные. Тем более что количество операций, которые проводятся в Люберецкой областной больнице в связи с открытием новых отделений, освоением современных методик и приходом новых высококвалифицированных специалистов — ежегодно растет. Сегодня это уже более 440 операций еженедельно.

Поставленный в прошлом году новый аппарат для окраски гистологических стекол и внедрение автоматизированной системы изготовления и окраски препаратов позволил работникам патологоанатомического отделения уйти от ручного труда. Сами сотрудники отмечают, что это не только значительно облегчило их работу, но и позволило улучшить качество окраски образцов тканей, а также уменьшить материальные затраты на проведение исследований за счет сокращения расхода реактивов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.