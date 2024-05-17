Детский сквер в пос Октябрьский Люберец начнут благоустраивать в июне

В июне подрядная организация приступит к реализации проекта по созданию детского сквера в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Проект по благоустройству сквера на улице Школьной в поселке Октябрьский — важный и очень ожидаемый объект для жителей поселка. Этот объект просили давно. На встречах с жителями звучали разные предложения, в том числе и о создании Сквера влюбленных. Мы постарались учесть все пожелания, озвученные жителями. К работам в этом сквере мы планируем приступить в июне текущего года», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что на прогулочной аллее сквера запланирован арт-объект «Примирение», который является фотозоной, окруженной цветами. При выходе из школы в зоне ожидания детей будет зона тихого отдыха с качелями, площадка игр для самых маленьких и для активностей подростков.

Для безопасного и комфортного отдыха будут установлены опоры освещения и камеры видеонаблюдения. А вот теннисные столы по итогам встречи обсуждения с жителями исключили.

«В этом году мы планируем завершить все работы. У жителей и гостей округа появится еще одно место для семейного отдыха», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.