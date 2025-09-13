сегодня в 23:00

В результате взрыва в Мадриде пострадали 25 человек

Как минимум 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде, сообщает РИА Новости со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии.

«По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате взрыва газа в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы.

13 сентября в Орловской области два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и попал в больницу после взрыва на железнодорожных путях.