В результате взрыва в Мадриде пострадали 25 человек
Как минимум 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде, сообщает РИА Новости со ссылкой на El Pais.
Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии.
«По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате взрыва газа в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы.
13 сентября в Орловской области два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и попал в больницу после взрыва на железнодорожных путях.