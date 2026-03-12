сегодня в 05:22

В результате удара Израиля по пляжу в Бейруте погибли не менее семи человек

При ударе Израиля по пляжу в Бейруте погибли нее менее семи человек, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что пострадал 21 человек.

На этом месте ночуют перемещенные лица, прибывшие туда из-за обострения конфликта на южной границе.

Ранее точечный авиаудар был нанесен по отелю «Рамада» в районе набережной Рауша в Бейруте. По данным министерства здравоохранения страны, в результате этой атаки четыре человека погибли, десять получили ранения.

Представители израильской армии заявили, что целью являлась ликвидация командиров Корпуса стражей исламской революции (элитное формирование вооруженных сил Ирана), находившихся на территории Ливана. Официальные власти пока не прокомментировали произошедшее.

