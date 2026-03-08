сегодня в 03:24

При атаке БПЛА в Бейруте погибли три человека

Гостиница подверглась удару в центре Бейрута в Ливане. В результате атаки погибли 3 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Al-Jadeed.

Кроме того, 6 человек получили ранения.

«По предварительным данным, три человека погибли и шестеро ранены в результате удара по номеру в одной из гостиниц на Рауше», — говорится в сообщении.

Ранее военно-воздушные силы Израиля осуществили авиаудар по подземному хранилищу, где, по данным израильской армии, движение «Хезболла» размещало стратегические вооружения.

Цель находилась в районе Дахие — пригороде Бейрута, являющемся важным опорным пунктом данной организации.

