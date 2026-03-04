Опубликовано видео удара Израиля по складу с оружием «Хезболлы»

Военно-воздушные силы Израиля осуществили авиаудар по подземному хранилищу, где, по данным израильской армии, движение «Хезболла» размещало стратегические вооружения. Цель находилась в районе Дахие — пригороде Бейрута, являющемся важным опорным пунктом данной организации. Кадры с места удара опубликовал РЕН ТВ .

Незадолго до этого официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи обратился к населению южных районов столицы Ливана с призывом к немедленной эвакуации.

На опубликованных кадрах видно, как военный оператор наводит цель, затем производит удар, после чего происходит череда взрывов. Раскаты пламени и дыма покрыли собой всю территорию склада.

Согласно заявлениям израильской стороны, ключевой задачей всей военной кампании является создание безопасных условий для возвращения примерно 60 тысяч жителей севера страны, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов, начатых «Хезболлой» год назад в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС.

