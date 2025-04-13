В результате удара Израиля по больнице в Газе погиб ребенок

В результате удара армии обороны Израиля о больнице «Аль-Ахли» в Газе погиб ребенок, сообщает РИА Новости .

«ВОЗ получила обновленную информацию от директора больницы. В результате прекращения оказания медицинской помощи погиб ребенок», — сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Отмечается, 50 пациентов были доставлены в другие медицинские учреждения, при этом еще 40 больных, находившихся в критическом состоянии, вывезти из больницы не смогли.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы военной разведки палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа Усамы Табаша

Военные действия в Палестине возобновились из-за отказа ХАМАС освободить израильских заложников.