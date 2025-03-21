Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС на юге Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы военной разведки палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа Усамы Табаша, сообщает ТАСС.
По данным ЦАХАЛ, Табаш руководил подразделением по наблюдению и корректировке огня ХАМАС на юге сектора. Также его назвали «важным источником оперативных знаний» организации.
Табаш занимал высокопоставленные должности. Он в том числе был командиром батальона в бригаде Хан-Юнис, как уточнили в ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля нанесла удар по главе разведки ХАМАС. В результате мужчина был убит.
Израиль после этого отметил, что уничтожение Табаша поможет «сократить возможности ХАМАС по сбору разведданных».
Ранее Израиль начал бить по Газе из-за отказа ХАМАС освободить заложников. Тель-Авив заявил, что будет действовать против палестинского движения по нарастающей.