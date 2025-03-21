Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы военной разведки палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа Усамы Табаша, сообщает ТАСС .

По данным ЦАХАЛ, Табаш руководил подразделением по наблюдению и корректировке огня ХАМАС на юге сектора. Также его назвали «важным источником оперативных знаний» организации.

Табаш занимал высокопоставленные должности. Он в том числе был командиром батальона в бригаде Хан-Юнис, как уточнили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля нанесла удар по главе разведки ХАМАС. В результате мужчина был убит.

Израиль после этого отметил, что уничтожение Табаша поможет «сократить возможности ХАМАС по сбору разведданных».

Ранее Израиль начал бить по Газе из-за отказа ХАМАС освободить заложников. Тель-Авив заявил, что будет действовать против палестинского движения по нарастающей.