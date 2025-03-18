Нетаньяху: Израиль начал бить по Газе из-за отказа освободить заложников

Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что страна снова начала боевые действия на территории сектора Газа из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять план США по продлению режима прекращения огня и освобождения заложников. Об этом сообщает РИА Новости .

По их словам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ принять решительные меры против ХАМАС, расположенных на территории сектора Газа. При этом палестинское движение не один раз отказывалось освободить похищенных израильтян и отвергло предложения от спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа и посредников.

В канцелярии отметили, что теперь Тель-Авив будет действовать против ХАМАС по нарастающей. Оперплан по данным действиям ЦАХАЛ представил на прошлых выходных. Этот документ одобрен политическим руководством.

Медиаофис властей сектора Газы подчеркнул, что с возобновления израильских ударов минувшей ночью на территории погибли свыше 200 человек.

Официально перемирие завершилось 1 марта, но боевые действия не начинались из-за попыток посредников продолжить переговоры об урегулировании конфликта.