В результате стрельбы в университете Норфолка погиб преподаватель

Погибшим в ходе стрельбы в университете Норфолка был преподаватель программы подготовки офицеров запаса ВС США, сообщает РИА Новости .

«Подполковник Брэндон Шах был убит в своей аудитории в Университете Старого Доминиона», — сообщил губернатор штата Вирджиния Эбигейл Спанбергер в соцсети X.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. В результате стрельбы двое пострадали, один человек погиб. Злоумышленник также мертв.

Ранее в Мичигане неизвестный за рулем автомобиля совершил наезд на здание синагоги, после чего начал стрельбу. По предварительным данным, есть жертвы.

