Неизвестный врезался на авто в синагогу в Мичигане, затем открыл стрельбу

В Мичигане неизвестный за рулем автомобиля совершил наезд на здание синагоги, после чего начал стрельбу. По предварительным данным, есть жертвы, сообщает SHOT .

На момент публикации заметки с момента происшествия прошло около получаса. Неизвестный открыл стрельбу в городе Уэст-Блумфилд, куда уже прибыли полиция и агенты ФБР.

Район, где расположена синагога Temple Israel, окутан густым дымом — поступает информация, что машина была умышленно направлена на здание, а после удара воспламенилась. Следом злоумышленник открыл огонь по людям, находившимся внутри, было слышно несколько выстрелов.

В настоящий момент правоохранительные органы предпринимают действия по нейтрализации нападавшего. Точное число пострадавших устанавливается.

