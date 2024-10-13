В результате стрельбы на вечеринке в США погиб один человек Происшествия 13 октября 2024 01:58

В результате стрельба на вечеринке в американском штате в Оклахома по меньшей мере один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал ABC News.

На месте происшествия произошли беспорядки, которые закончились выстрелами как снаружи и внутри здания. Несколько подозреваемых задержаны. Расследование продолжается, допрашиваются свидетели. Ранее в Ингушетии неизвестные на автомобиле ВАЗ-99 напали на полицейских при исполнении, два сотрудника погибли на месте, третий попал в больницу, где в итоге скончался.