Спасатели нашли заблудившегося пенсионера в лесу Подольска

Спасатели вечером 14 сентября нашли в лесу городского округа Подольск пожилого мужчину, который почувствовал недомогание и потерял ориентиры. От медицинской помощи он отказался, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о происшествии в лесном массиве Подольска поступило на пульт Подольского пожарно-спасательного гарнизона 14 сентября в 19:01. Пожилой мужчина отправился на прогулку, почувствовал недомогание, потерял ориентиры и обратился за помощью.

На поиски выехали сотрудники МЧС России и специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас». К работе также подключили поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», что помогло точнее определить координаты потерявшегося.

Поиски продолжались несколько часов и завершились около полуночи. Мужчину нашли в сознании, он чувствовал себя удовлетворительно и отказался от медицинской помощи.

Спасатели рекомендуют перед походом в лес сообщать близким маршрут и время возвращения, изучать карту и ориентиры, выбирать яркую закрытую одежду и откладывать прогулку при плохой погоде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.