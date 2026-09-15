Подмосковный врач рассказала об уходе за кожей при атопическом дерматите

Заведующая кожно-венерологическим отделением стационара № 2 в Ивантеевке Ирина Авраменко рассказала о правилах ухода за кожей при атопическом дерматите и экземе во Всемирный день этих заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Атопический дерматит и экзема — хронические заболевания кожи, а не просто диатез или аллергическая реакция. При них нарушается кожный барьер: кожа теряет влагу и становится чувствительной к внешним раздражителям.

Строгая диета требуется только при подтвержденной пищевой аллергии. Топические стероиды, назначенные врачом в нужной дозировке и на определенный срок, помогают снять острое воспаление и зуд. Неконтролируемое расчесывание кожи может привести к тяжелым инфекциям. Атопический дерматит и экзема не заразны и не передаются через прикосновения, полотенца или воздух.

Заведующая кожно-венерологическим отделением стационара № 2 в Ивантеевке Ирина Авраменко рекомендовала после купания в теплой воде в течение трех минут наносить на влажную кожу эмолент — увлажняющее средство. Для очищения следует использовать мягкие средства, например синдеты или масла для ванны, которые не повреждают липидный слой кожи.

«Эмоленты — это не косметика, это лечение. Увлажняющие средства нужно наносить два-три раза в день, а иногда и чаще, по мере впитывания», — пояснила Авраменко.

При стойком покраснении, шелушении, появлении корок или зуде необходимо обратиться к дерматологу Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.