Приставы Подмосковья приостановили 26 тыс производств для участников СВО

Судебные приставы Московской области с начала 2026 года приостановили более 26 тыс. исполнительных производств по обращениям военнослужащих, а также передали Минобороны России 39 автомобилей для нужд СВО, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники ГУФССП России по Московской области оказывают поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Они собирают гуманитарную помощь для подразделений, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Дети сотрудников направляют бойцам рисунки и письма.

С начала 2026 года судебные приставы исполнили судебные решения и передали в собственность Минобороны России 39 автомобилей для нужд СВО. По обращениям военнослужащих они приостановили 26 310 исполнительных производств на сумму около 1,8 млрд руб. и прекратили 8 085 производств по кредитным обязательствам на сумму более 1,2 млрд руб.

Военнослужащий или его родственник может подать заявление о приостановлении либо прекращении исполнительного производства через портал госуслуг или в любом подразделении судебных приставов. Для сокращения срока рассмотрения необходимо приложить копию контракта о военной службе, выданную соответствующим органом Минобороны России.

Образец заявления размещен на сайте ГУФССП России по Московской области в разделе «Обращения — Образцы письменных обращений». Приостановление не распространяется на алиментные обязательства и требования о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

В пункте отбора на военную службу по контракту Московской области в Балашихе ежедневно дежурят судебные приставы-исполнители. Они консультируют граждан, проверяют наличие исполнительных производств и помогают оформить заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.