Контакт-центр регоператоров обработал 49 тыс звонков летом в Подмосковье

Специалисты единого контакт-центра региональных операторов Московской области с июня по август обработали 48,8 тыс. звонков и 12,7 тыс. письменных обращений жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С июня по август сотрудники единого контакт-центра региональных операторов Московской области обработали 48 811 звонков и 12 729 письменных обращений жителей. Центр принимает обращения потребителей трех регоператоров ежедневно с 8:00 до 20:00.

Сергиево-Посадский регоператор принял более 15 800 звонков и 5 700 писем. В Рузский регоператор поступило свыше 17 300 звонков и 2 200 письменных обращений, в Каширский — более 15 500 звонков и 4 600 писем.

Через контакт-центр жители могут уточнить начисления, платежи и задолженность, сверить данные, получить консультацию по заключению договоров, оформлению заявлений и перерасчету. Специалисты также принимают заявки на вывоз отходов, информируют о графике вывоза и требованиях к контейнерным площадкам.

Консультации региональных операторов доступны и в МФЦ. Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе работают более 25 точек обслуживания и продолжают открываться дополнительные офисы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.