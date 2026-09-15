В Реутове началась вакцинация населения против гриппа

Жители Реутова могут пройти вакцинацию против гриппа в городских поликлиниках: взрослым доступен препарат «Флю-М», детям — «Ультрикс Квадри», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Реутове началась прививочная кампания против гриппа. В городские поликлиники поступили вакцины «Флю-М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей.

Врачи Реутовской клинической больницы отметили, что грипп может протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения. Вакцинация снижает риск заболевания и осложнений, а в случае заражения помогает перенести болезнь легче.

«Грипп — это не просто сезонная простуда. Всем желательно позаботиться о себе и сделать прививку», — подчеркнули врачи.

Взрослых принимают в городской поликлинике № 1 на улице Гагарина, 4, и в городской поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, 80. Беременные могут вакцинироваться в этих же поликлиниках после получения направления у терапевта женской консультации. Детей прививают в детской поликлинике в Садовом проезде, 7, и в детском отделении городской поликлиники № 2 на Юбилейном проспекте, 17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.