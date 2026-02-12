В результате ракетной атаки на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны
На объекте Минобороны в Волгоградской области произошло возгорание после ракетной атаки, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание», — сообщается в Telegram-канале правительства региона.
В результате атаки никто не пострадал, повреждений гражданских объектов нет.
Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ на Мичуринск Тамбовской области пострадали 2 мирных жителя.
