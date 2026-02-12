При атаке БПЛА ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека Происшествия сегодня в 05:30

В результате атаки БПЛА ВСУ на Мичуринск Тамбовской области пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

«В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима…», — говорится в сообщении. Также отмечается, что повреждены несколько зданий, загорелся магазин. Ранее системы противовоздушной обороны России сбили 14 беспилотников украинского производства. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали российские территории. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.