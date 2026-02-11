ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 14 дронов

Системы противовоздушной обороны России сбили 14 беспилотников украинского производства. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали российские территории в вечернее время — с 16:00 до 20:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ .

Большая часть БПЛА была уничтожена над Белгородской областью — там зафиксировали 11 сбитых дронов. Российские регионы ВСУ пытались обстрелять с помощью дронов самолетного типа.

Еще два беспилотника перехватили над водами Черного моря. Они также относились к категории летательных аппаратов самолетного типа.

Один украинский дрон был ликвидирован в воздушном пространстве Курской области. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. На момент публикации заметки информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.